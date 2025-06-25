Костантиновка находится на грани гуманитарной катастрофы, население призывают эвакуироваться

Константиновка в Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за обстрелов почти половина города – без света. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Из-за обстрелов почти половина города — без света. 1,9 тыс. домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу пока невозможно. Водоснабжение — один раз в сутки с 17:00 до 20:00, только 20–25% от потребности