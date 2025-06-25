Костантиновка находится на грани гуманитарной катастрофы, население призывают эвакуироваться
Киев • УНН
Константиновка в Донецкой области переживает гуманитарный кризис: почти половина города без света, есть проблемы с водоснабжением и газом. Власти призывают к эвакуации населения.
Константиновка в Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за обстрелов почти половина города – без света. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Из-за обстрелов почти половина города — без света. 1,9 тыс. домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу пока невозможно. Водоснабжение — один раз в сутки с 17:00 до 20:00, только 20–25% от потребности
Также отмечается, что из-за ударов дронами отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут в Дружковку работает ограниченно.
В городе установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды, действуют 12 скважин, 6 из которых с очисткой. Работает 5 пунктов несокрушимости, еще 2 - в режиме ожидания.
Несмотря на все, в городе работают медики, коммунальщики, полиция, власть. Но враг системно разрушает критическую инфраструктуру. Эвакуация - это не просто выбор. Это вопрос жизни
Напомним
17 июня на Константиновском направлении украинские защитники отбили мощный штурм российских захватчиков. Было уничтожено 15 единиц тяжелой бронетехники и ликвидировано около 50 оккупантов, в том числе так называемых "байкеров" на мотоциклах.