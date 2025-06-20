російська економіка вже деградує, підтримаємо цей процес іще більше - Зеленський

$41.690.06
47.860.04
ukenru
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
16:46 • 12099 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
13:11 • 36992 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 110373 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 109226 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 64440 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 85448 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 83393 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 68695 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
20 червня, 06:41 • 45455 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
20 червня, 06:00 • 38378 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+15°
3м/с
67%
751мм
Популярнi новини
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 123853 перегляди
Трамп покладається на вузьке коло радників під час обдумування питання ударів по Ірану - ЗМІ20 червня, 10:08 • 93586 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 115325 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів20 червня, 10:45 • 36753 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 64285 перегляди
Публікації
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 110383 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 109234 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 64398 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 115425 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 123951 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда16:30 • 14959 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового13:58 • 24455 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок13:19 • 24092 перегляди
Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року20 червня, 11:44 • 29664 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів20 червня, 10:45 • 36818 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

російська економіка вже деградує, підтримаємо цей процес іще більше - Зеленський

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про деградацію російської економіки та необхідність посилення цього процесу. Він зазначив, що російський диктатор може побачити наслідки таких режимів на прикладі Ірану.

російська економіка вже деградує, підтримаємо цей процес іще більше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економіка росії вже деградує і необхідно підтримувати цей процес ще більше. Президент наголосив, що російський диктатор володимир путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну, передає УНН.

Доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах коаліції охочих – те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки. Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм "не хочеться" йти на припинення вогню. росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше. Аятола путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну 

- сказав Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що буде ще більше рішень заради відновлення безпеки.

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія не має наміру укладати перемир'я з Україною, оскільки має "стратегічну перевагу" у війні. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на слова пєскова, зазначивши, що це послання швидше для західних політиків, які не розуміють російську ментальність, що припинення вогню росії не треба, бо вони хочуть просуватися на фронті, а поки Захід не робить необхідних зусиль, росія воюватиме.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9