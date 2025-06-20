російська економіка вже деградує, підтримаємо цей процес іще більше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економіка росії вже деградує і необхідно підтримувати цей процес ще більше. Президент наголосив, що російський диктатор володимир путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну, передає УНН.

Доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах коаліції охочих – те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки. Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм "не хочеться" йти на припинення вогню. росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше. Аятола путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що буде ще більше рішень заради відновлення безпеки.

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія не має наміру укладати перемир'я з Україною, оскільки має "стратегічну перевагу" у війні. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на слова пєскова, зазначивши, що це послання швидше для західних політиків, які не розуміють російську ментальність, що припинення вогню росії не треба, бо вони хочуть просуватися на фронті, а поки Захід не робить необхідних зусиль, росія воюватиме.