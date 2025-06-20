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российская экономика уже деградирует, поддержим этот процесс еще больше - Зеленский

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о деградации российской экономики и необходимости усиления этого процесса. Он отметил, что российский диктатор может увидеть последствия таких режимов на примере Ирана.

российская экономика уже деградирует, поддержим этот процесс еще больше - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономика россии уже деградирует и необходимо поддерживать этот процесс еще больше. Президент подчеркнул, что российский диктатор владимир путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну, передает УНН.

Поручил команде готовить некоторые дополнительные возможности сотрудничества в рамках коалиции желающих – то, что будет усиливать нашу общую архитектуру безопасности. россияне сегодня снова абсолютно открыто и абсолютно цинично сказали, что им "не хочется" идти на прекращение огня. россия хочет воевать. Чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока не больно от того давления, которое оказывает мир. Либо они очень стараются сделать такой вид. Чтож, российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше. Аятолла путин может увидеть по своими друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну 

- сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что будет еще больше решений ради восстановления безопасности.

Напомним

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия не намерена заключать перемирие с Украиной, так как имеет "стратегическое превосходство" в войне. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на слова пескова, отметив, что это послание скорее для западных политиков, которые не понимают российскую ментальность, что прекращение огня россии не нужно, потому что они хотят продвигаться на фронте, а пока Запад не предпринимает необходимых усилий, россия будет воевать.

Павел Башинский

Павел Башинский

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