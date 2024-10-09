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Російська армія завдала удару по житловому району Харкова: екстрені служби виїхали на огляд

Російська армія завдала удару по житловому району Харкова: екстрені служби виїхали на огляд

Київ • УНН

 • 11241 перегляди

Російські війська атакували густонаселений житловий район Харкова. За попередніми даними, удар припав на приватний сектор. Екстрені служби виїхали на місце події, інформації про постраждалих поки немає.

Армія рф атакувала Харків, удар було скоєно по району щільної житлової забудови, передає УНН.

"За попередньою інформацією, удар було скоєно по району щільної житлової забудови. Уточнюємо. Будьте обережні", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, екстрені служби виїхали на огляд.

"Окупанти вдарили по Харкову. Екстрені служби виїхали на огляд. Попередньо - приватний сектор. Інформації про потерпілих на цю хвилину не надходило", - повідомив Синєгубов.

У Харкові пролунав вибух, місто може бути під ударами КАБів - мер09.10.24, 15:33 • 10682 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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