Российская армия нанесла удар по жилому району Харькова: экстренные службы выехали на осмотр
Киев • УНН
Российские войска атаковали густонаселенный жилой район Харькова. По предварительным данным, удар пришелся на частный сектор. Экстренные службы выехали на место происшествия, информации о пострадавших пока нет.
Армия рф атаковала Харьков, удар был совершен по району плотной жилой застройки, передает УНН.
"По предварительной информации, удар был совершен по району плотной жилой застройки. Уточняем уточняем. Будьте осторожны", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, экстренные службы выехали на осмотр.
"Оккупанты ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на осмотр. Предварительно - частный сектор. Информации о пострадавших на эту минуту не поступало", - сообщил Синегубов.
В Харькове прогремел взрыв, город может быть под ударами УАБов - мэр9 октября 2024, 12:33 • 4789 просмотров