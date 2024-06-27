Російська армія вночі атакувала ліцей та дитячий садок у Нікополі
Київ • УНН
Російська армія атакувала ліцей, дитячий садок і житлові будинки в Нікополі і Марганці за допомогою артилерії і безпілотників-камікадзе.
Пізно ввечері у Дніпропетровській області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахед. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Також ввечері ворог з важкої артилерії атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто.
Зранку росіяни вдарили дроном-камікадзе та артилерією по Марганецькій громаді.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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