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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Російська армія вночі атакувала ліцей та дитячий садок у Нікополі

Київ • УНН

 • 23386 перегляди

Російська армія атакувала ліцей, дитячий садок і житлові будинки в Нікополі і Марганці за допомогою артилерії і безпілотників-камікадзе.

Російська армія вночі атакувала ліцей та дитячий садок у Нікополі

Пізно ввечері у Дніпропетровській області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахед. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Також ввечері ворог з важкої артилерії атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто.

Зранку росіяни вдарили дроном-камікадзе та артилерією по Марганецькій громаді.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Окупанти 295 разів ударили по Запорізькій області27.06.24, 07:13 • 23918 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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