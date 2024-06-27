Российская армия ночью атаковала лицей и детский сад в Никополе
Киев • УНН
Российская армия атаковала лицей, детский сад и жилые дома в Никополе и марганце с помощью артиллерии и беспилотников-камикадзе.
Поздно вечером в Днепропетровской области работала ПВО. В Криворожском районе сбили вражеский шахед. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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Также вечером враг из тяжелой артиллерии атаковал Никополь. Повреждены лицей и детсад. Изуродованные 5 многоэтажек. А еще – нежилое здание и 2 авто.
Утром россияне ударили дроном-камикадзе и артиллерией по Марганецкой общине.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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