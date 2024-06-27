Российская армия ночью атаковала лицей и детский сад в Никополе

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Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований Эксклюзив час назад • 19388 просмотра

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