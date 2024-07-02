Російська армія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією
Київ • УНН
Російська армія атакувала Нікопольський район, застосувавши безпілотники-камікадзе та артилерію, пошкодивши промислове підприємство, лінію електропередач та підпаливши пшеничне поле.
Майже до опівночі ворог тероризував Нікопольщину. Атакував ще з десяток разів дронами-камікадзе та артилерією. Під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його даними, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, лінію електропередачі. Від системних ворожих обстрілів потерпає і агросектор – знову зайнялося поле з пшеницею. Вогонь рятувальники загасили.
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Без загиблих і постраждалих.
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