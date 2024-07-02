Почти до полуночи враг терроризировал Никопольщину. Атаковал еще с десяток раз дронами-камикадзе и артиллерией. Под ударом находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его данным, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи. От системных вражеских обстрелов страдает и агросектор - снова загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели потушили.

По Зеленодольской громаде Криворожского района вечером агрессор ударил БпЛА. Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар сухой травы. Пламя потушили.

Без погибших и пострадавших.

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