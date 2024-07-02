Российская армия атаковала Никопольский район, применив беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив промышленное предприятие, линию электропередач и подожгли пшеничное поле.
Почти до полуночи враг терроризировал Никопольщину. Атаковал еще с десяток раз дронами-камикадзе и артиллерией. Под ударом находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его данным, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи. От системных вражеских обстрелов страдает и агросектор - снова загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели потушили.
По Зеленодольской громаде Криворожского района вечером агрессор ударил БпЛА. Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар сухой травы. Пламя потушили.
Без погибших и пострадавших.
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