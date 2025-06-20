росіяни зробили з Макаревича полоненого ізраїльського військового льотчика: відповідь музиканта

Лідер рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який нині мешкає в Ізраїлі, а у державі-агресорці росії визнаний "іноземним агентом", прокоментував чутки про взяття його у полон Іраном. Про це повідомляє УНН.

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За словами музиканта, версія про те, що він "потрапив у полон", не відповідає дійсності.

А головне, що я полонений Іраном як ізраїльський військовий льотчик. Круто. Поспішаю вам повідомити, що я не втік і не виїхав, ми з сім'єю в Ізраїлі. Усе в нас, слава Богу, гаразд. Ми живі та будемо жити - сказав Макаревич у відеозверненні.

Він також прокоментував інші російські фейки, серед яких - те, що він залишився без засобів для існування і тепер його утримує дружина, а також те, що він "набрав до рота води" щодо "ізраїльської агресії".

"Ми підтримуємо нашу армію всіма силами. І дуже віримо в її швидку перемогу. І дуже вас прошу: ідіть ви вже всі в д*пу", - закликав Макаревич.

Нагадаємо

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич від початку повномасштабної російської агресії підтримав Україну та засудив дії путіна.

Згодом він припинив допомагати ЗСУ і пояснив це тим,ю що на ці кошти Україна може збудувати ракету, яка долетить до москви і може вбити його сина.

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