Россияне сделали из Макаревича пленного израильского военного летчика: ответ музыканта

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, ныне проживающий в Израиле, а в государстве-агрессоре россии признанный "иностранным агентом", прокомментировал слухи о взятии его в плен Ираном. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам музыканта, версия о том, что он "попал в плен", не соответствует действительности.

А главное, что я пленный Ираном как израильский военный летчик. Круто. Поспешаю вам сообщить, что я не сбежал и не уехал, мы с семьей в Израиле. Все у нас, слава Богу, в порядке. Мы живы и будем жить - сказал Макаревич в видеообращении.

Он также прокомментировал другие российские фейки, среди которых - то, что он остался без средств к существованию и теперь его содержит жена, а также то, что он "набрал в рот воды" относительно "израильской агрессии".

"Мы поддерживаем нашу армию всеми силами. И очень верим в ее скорую победу. И очень вас прошу: идите вы уже все в д*пу", - призвал Макаревич.

Напомним

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич с начала полномасштабной российской агрессии поддержал Украину и осудил действия путина.

Впоследствии он прекратил помогать ВСУ и объяснил это тем, что на эти средства Украина может построить ракету, которая долетит до москвы и может убить его сына.

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