росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю – загинув чоловік, серед поранених дитина, пошкоджено заклад освіти

$44.860.0850.160.48
ukenru
05:28 • 1510 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
05:13 • 4206 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
04:58 • 6766 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
04:36 • 9292 перегляди
У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області
03:55 • 12213 перегляди
Українські контратаки в напрямку річки Жеребець не дають росіянам розвинути наступ на Лиман – ISW
02:38 • 17308 перегляди
Литва передала Україні критично важливе обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
01:17 • 18364 перегляди
росіяни згадали технології Першої світової війни, щоб захистити НПЗ від українських дронів – наскільки це ефективно
00:58 • 17438 перегляди
Український "Бебрадрон" із дальністю до 45 км отримав допуск Міноборони – що відомо про новий ударний БПЛА
00:16 • 13591 перегляди
Показове покарання чи правосуддя – росія судитиме своїх військових за розстріл 7 цивільних у Покровську
23:58 • 12924 перегляди
Світ готується до рекордного Ель-Ніньйо – вчені попередили про екстремальну спеку, повені та економічні втрати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.7м/с
72%
745мм
Популярнi новини
Київ переходить у режим виживання - Кличко закликав мешканців виїжджати за межі столиці8 жовтня, 19:45 • 16627 перегляди
Кетрін Зета-Джонс зізналася, що не читала скандальних мемуарів Майкла Дугласа, та пояснила чому8 жовтня, 21:05 • 11955 перегляди
Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу8 жовтня, 22:06 • 11831 перегляди
Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян нестерпною – зірка реаліті-шоу несподівано відреагувала на критику8 жовтня, 23:06 • 11061 перегляди
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини00:05 • 12985 перегляди
Публікації
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 37460 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 33426 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 51668 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 76761 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 72127 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії03:04 • 6196 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином02:05 • 7268 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів01:06 • 7854 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду00:37 • 10594 перегляди
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини00:05 • 13222 перегляди
Актуальне
Х-101
Техніка
Золото
The New York Times
Серіали

росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю – загинув чоловік, серед поранених дитина, пошкоджено заклад освіти

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя загинув чоловік, п’ятеро людей поранені, серед них дитина. Пошкоджено заклад освіти.

росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю – загинув чоловік, серед поранених дитина, пошкоджено заклад освіти

російські війська вранці 9 жовтня завдали 6 ударів по Запоріжжю, атакувавши житлову забудову. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 5 людей отримали поранення, серед них – дитина. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

За словами керівника області, один із ворожих ударів припав поблизу закладу позашкільної освіти. Будівля зазнала пошкоджень.

Так виглядає один із закладів позашкільної освіти після ворожої атаки

– написав Семікін, оприлюднивши кадри наслідків обстрілу.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Рятувальники допомогли пораненій жінці

У пошкодженій російським ударом багатоповерхівці парамедики разом із рятувальниками надали допомогу пораненій жінці.

За попередньою інформацією, її стан не тяжкий. Постраждалу передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки. Інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюється.

У росії підтвердили, що поки не планують переговорів зі США та Україною щодо завершення війни09.10.26, 01:17 • 10812 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Вибухи
Евакуація
Війна в Україні
Запоріжжя