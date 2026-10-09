росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю – загинув чоловік, серед поранених дитина, пошкоджено заклад освіти

російські війська вранці 9 жовтня завдали 6 ударів по Запоріжжю, атакувавши житлову забудову. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 5 людей отримали поранення, серед них – дитина. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

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За словами керівника області, один із ворожих ударів припав поблизу закладу позашкільної освіти. Будівля зазнала пошкоджень.

Так виглядає один із закладів позашкільної освіти після ворожої атаки – написав Семікін, оприлюднивши кадри наслідків обстрілу.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Рятувальники допомогли пораненій жінці

У пошкодженій російським ударом багатоповерхівці парамедики разом із рятувальниками надали допомогу пораненій жінці.

За попередньою інформацією, її стан не тяжкий. Постраждалу передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки. Інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюється.

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