Россияне нанесли 6 ударов по Запорожью — погиб мужчина, среди раненых ребёнок, повреждено учебное заведение

российские войска утром 9 октября нанесли 6 ударов по Запорожью, атаковав жилую застройку. В результате обстрела погиб мужчина, еще 5 человек получили ранения, среди них — ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Детали

По словам руководителя области, один из вражеских ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования. Здание получило повреждения.

Так выглядит одно из учреждений внешкольного образования после вражеской атаки — написал Семикин, обнародовав кадры последствий обстрела.

На местах попаданий работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Спасатели помогли раненой женщине

В поврежденной российским ударом многоэтажке парамедики вместе со спасателями оказали помощь раненой женщине.

По предварительной информации, ее состояние не тяжелое. Пострадавшую передали бригаде экстренной медицинской помощи.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

В России подтвердили, что пока не планируют переговоров с США и Украиной по завершению войны