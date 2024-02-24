росіяни з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено 38-річного чоловіка
Київ • УНН
Вчора 38-річний чоловік у Бериславі отримав поранення від вибухівки, скинутої російським безпілотником.
На Херсонщині окупаційні війська рф з дроном атакували Берислав. Внаслідок скиду вибухівки поранено 38-річного чоловіка. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
У Бериславі внаслідок скиду з дрона постраждав місцевий житель. 38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напередодні ввечері, коли той перебував біля магазину.
Зазначається, що у потерпілого поранення голови, контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Нагадаємо
Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів на Херсонщині та місто Херсон. Відомо про щонайменше 4 поранених, а також про пошкодження багатоповерхівок та приватних будинків.
росіяни атакували Херсонщину: поранено 47-річну жінку23.02.24, 17:51 • 20620 переглядiв