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россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав: ранен 38-летний мужчина

россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав: ранен 38-летний мужчина

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 11:20  •  15457 просмотра

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Вчера 38-летний мужчина в Бериславе получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником.

На Херсонщине оккупационные войска рф с дроном атаковали Берислав. В результате сброса взрывчатки ранен 38-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Детали 

В Бериславе в результате сброса с дрона пострадал местный житель. 38-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. Оккупанты сбросили взрывчатку на мужчину накануне вечером, когда тот находился возле магазина.

Отмечается, что у пострадавшего ранение головы, контузия. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Напомним

За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов на Херсонщине и город Херсон.  Известно о по меньшей мере 4 раненых, а также о повреждении многоэтажек и частных домов.

россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина23 февраля 2024, 15:51 • 17223 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
росіяни з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено 38-річного чоловіка
russians dropped explosives on Beryslav from a drone: a 38-year-old man is wounded
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