россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав: ранен 38-летний мужчина

На Херсонщине оккупационные войска рф с дроном атаковали Берислав. В результате сброса взрывчатки ранен 38-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Детали

В Бериславе в результате сброса с дрона пострадал местный житель. 38-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. Оккупанты сбросили взрывчатку на мужчину накануне вечером, когда тот находился возле магазина.

Отмечается, что у пострадавшего ранение головы, контузия. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Напомним

За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов на Херсонщине и город Херсон. Известно о по меньшей мере 4 раненых, а также о повреждении многоэтажек и частных домов.

россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина