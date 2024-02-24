россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав: ранен 38-летний мужчина
Киев • УНН
Вчера 38-летний мужчина в Бериславе получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником.
На Херсонщине оккупационные войска рф с дроном атаковали Берислав. В результате сброса взрывчатки ранен 38-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской ОВА, передает УНН.
Детали
В Бериславе в результате сброса с дрона пострадал местный житель. 38-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. Оккупанты сбросили взрывчатку на мужчину накануне вечером, когда тот находился возле магазина.
Отмечается, что у пострадавшего ранение головы, контузия. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Напомним
За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов на Херсонщине и город Херсон. Известно о по меньшей мере 4 раненых, а также о повреждении многоэтажек и частных домов.
россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина23 февраля 2024, 15:51 • 17223 просмотра
россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав: ранен 38-летний мужчина
Вчера 38-летний мужчина в Бериславе получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником.
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