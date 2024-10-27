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Росіяни вивозять врожай соняшника з окупованих територій України

Київ • УНН

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Окупанти примусово скуповують соняшник у місцевих аграріїв за заниженими цінами.

Росіяни вивозять врожай соняшника з окупованих територій України

Понад 300 тонн соняшника росіяни планують "експортувати" з тимчасово окупованої Луганщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр Національного Спротиву.

"Цей врожай  окупанти "скупили" у місцевих аграріїв за копійки з метою подальшого вивозу на росію, а далі у країни Африки. Саме на співпрацю із африканськими країнами розраховує фейкове мінгосподарство такої ж фейкової лнр", - повідомили у ЦНС.

білорусь планує інтегрувати свою промисловість з підприємствами на ТОТ України - ЦНС17.08.24, 06:06 • 102988 переглядiв

Така схема на ТОТ України активно "працює" ще від початку окупації. Фермерів російські окупаційні адміністрації ставлять у жорсткі рамки коли збути свій врожай ти зобов’язаний визначеній "компанії" за фіксованою ціною, яка нижче ринкової.

Надалі державний оператор перепродає зерно фірмам-прокладкам, дотичних до окупаційної адміністрації, які надалі вже реалізовують його за ринковими цінами. Відтак фермери повністю контрольовані окупантами. Натомість ворог пропонує фермерам дотації, але й тут є нюанс, адже дотації не можна отримати якщо ти не лояльний до російської влади.

При тому, через падіння врожайності на ТОТ півдня окупанти запровадили штрафи фермерам, щоб ще більше зробити їх залежними від окупаційної адміністрації. Таким чином фактично ворог грабує фермерів й заробляє на сировині регіону, проводячи типову колоніальну політику.

Загарбники розпочинають масштабну "інвентаризацію" української нерухомості на окупованій Луганщині - Спротив19.10.24, 05:25 • 42873 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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