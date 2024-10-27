Более 300 тонн подсолнечника россияне планируют "экспортировать" с временно оккупированной Луганщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

"Этот урожай оккупанты "скупили" у местных аграриев за копейки с целью дальнейшего вывоза на Россию, а дальше в страны Африки. Именно на сотрудничество с африканскими странами рассчитывает фейковое минхозяйство такой же фейковой лнр", - сообщили в ЦНС.

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Такая схема на ВОТ Украины активно "работает" еще с начала оккупации. Фермеров российские оккупационные администрации ставят в жесткие рамки когда сбыть свой урожай ты обязан определенной "компании" по фиксированной цене, которая ниже рыночной.

В дальнейшем государственный оператор перепродает зерно фирмам-прокладкам, касающихся оккупационной администрации, которые в дальнейшем уже реализуют его по рыночным ценам. Поэтому фермеры полностью контролируемые оккупантами. Зато враг предлагает фермерам дотации, но и здесь есть нюанс, ведь дотации нельзя получить если ты не лоялен к российской власти.

При том, из-за падения урожайности на ВОТ юга оккупанты ввели штрафы фермерам, чтобы еще больше сделать их зависимыми от оккупационной администрации. Таким образом фактически враг грабит фермеров и зарабатывает на сырье региона, проводя типичную колониальную политику.

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