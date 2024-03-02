росіяни вдарили по околицях Куп'янська, поранено волонтера - ОВА
Київ • УНН
55-річний волонтер був поранений осколками від ворожого удару, імовірно, КАБом на околиці Куп'янська.
55-річний волонтер був поранений уламками внаслідок атаки російських військ, попередньо, КАБом, на околиці Куп'янська, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти завдали ударів по околицях Куп’янська. За попередньою інформацією, ворог використав КАБ. Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи
росіяни вночі били по Куп'янщині, є жертва: прокуратура показала наслідки02.03.24, 10:03 • 33702 перегляди