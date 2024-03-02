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россияне ударили по окрестностям Купянска, ранен волонтер - ОВА

россияне ударили по окрестностям Купянска, ранен волонтер - ОВА

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 10:52  •  2574 просмотра

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55-летний волонтер был ранен осколками от вражеского удара, предположительно, КАБом на окраине Купянска.

55-летний волонтер был ранен обломками в результате атаки российских войск, предварительно, КАБом, на окраине Купянска, сообщил в субботу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли удары по окрестностям Купянска. По предварительной информации, враг использовал КАБ. В результате ударов пострадал 55-летний волонтер. Мужчина получил осколочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение

- написал Синегубов в Telegram.

россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия2 марта 2024, 08:03 • 24753 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kupyanskКупянск
росіяни вдарили по околицях Куп'янська, поранено волонтера - ОВА
Russians strike on the outskirts of Kupyansk, a volunteer is wounded - OVO
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россияне ударили по окрестностям Купянска, ранен волонтер - ОВА

55-летний волонтер был ранен осколками от вражеского удара, предположительно, КАБом на окраине Купянска.

Война •   •  2574 просмотра
россияне ударили по окрестностям Купянска, ранен волонтер - ОВА

Атака рф на Одессу: известно о 8 пострадавших, 12 считаются пропавшими без вести

В результате атаки российского беспилотника на Одесскую область погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, 8 получили ранения, а 12, в том числе 4 детей, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Война •   •  3391 просмотра
Атака рф на Одессу: известно о 8 пострадавших, 12 считаются пропавшими без вести

Минэнерго: ТЭС и ТЭЦ накопили больше угля, чем планировали, его достаточно для завершения отопительного сезона

Украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали накопили на 236 тысяч тонн угля больше, чем планировалось, и имеют в запасах более 1 миллиона тонн для успешного завершения отопительного сезона.

Экономика •   •  3585 просмотра
Минэнерго: ТЭС и ТЭЦ накопили больше угля, чем планировали, его достаточно для завершения отопительного сезона

"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ночного обстрела Одессы российскими войсками погиб 3-летний ребенок.

Война •   •  6124 просмотра
"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС

В Киеве авария на водопроводе: 16 домов без воды, ограничили движение транспорта

Движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов в Киеве частично ограничено из-за повреждения водопроводной трубы, в результате чего 16 домов и некоторые учреждения временно остались без воды.

Общество •   •  8008 просмотра
В Киеве авария на водопроводе: 16 домов без воды, ограничили движение транспорта

российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат

Представитель ВС ВС Украины сообщил, что российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не были замечены над Азовским морем в течение шести дней.

Война •   •  8525 просмотра
российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат

Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго

В Украине более 350 потребителей в 4 населенных пунктах были лишены газоснабжения из-за повреждения стального газопровода в Харьковской области, а 144 жителя квартир в Одессе остались без света из-за атаки беспилотника.

Общество •   •  9833 просмотра
Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго

В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф

Завтра в Одессе и области будет объявлен траур из-за человеческих жертв в результате атаки российского беспилотника.

Общество •   •  10539 просмотра
В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф

"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР

Российские и белорусские предприятия не смогли договориться о цене на изготовление деталей для РСЗО "Град".

Война •   •  11577 просмотра
"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР

В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.

Война •   •  10960 просмотра
В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС