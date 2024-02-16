росіяни розгорнули морги у школах під Донецьком
Київ • УНН
Окупанти облаштовують морги у школах під Донецьком через велику кількість жертв під час боїв під Авдіївкою.
Біля Донецька росіяни розгортають морги в школах через високі втрати особового складу під Авдіївкою. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Згідно з інформацією, морги у Донецьку переповнені через значну кількість "м'ясних штурмів", які окупанти влаштовують на авдіївському напрямку.
Супротивник, намагаючись зайняти місто, зазнає непропорційних втрат відносно до тих метрів, на які їм дозволяють просувати українські захисники.
Додамо
У напрямку самої Авдіївки, зі сторони тимчасово окупованих територій, виявлено пересувні крематорії, які розгортають російські військові.
Намагаючись захопити Авдіївку росіяни зазнають рекордних втрат – Центр Національного Спротиву16.02.24, 21:14 • 28909 переглядiв