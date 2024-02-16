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россияне развернули морги в школах под Донецком

россияне развернули морги в школах под Донецком

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 20:39  •  9226 просмотра

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Оккупанты обустраивают морги в школах под Донецком из-за большого количества жертв во время боев под Авдеевкой.

Возле Донецка россияне разворачивают морги в школах из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Согласно информации, морги в Донецке переполнены из-за значительного количества "мясных штурмов", которые оккупанты устраивают на авдеевском направлении.

Противник, пытаясь занять город, несет непропорциональные потери по отношению к тем метрам, на которые им позволяют продвигать украинские защитники.

Добавим

В направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, обнаружены передвижные крематории, которые разворачивают российские военные.

Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления16 февраля 2024, 19:14 • 17108 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
avdiivkaАвдеевка
donetskДонецк
росіяни розгорнули морги у школах під Донецьком
russians set up morgues in schools near Donetsk
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россияне развернули морги в школах под Донецком

Оккупанты обустраивают морги в школах под Донецком из-за большого количества жертв во время боев под Авдеевкой.

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