россияне развернули морги в школах под Донецком

Возле Донецка россияне разворачивают морги в школах из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Согласно информации, морги в Донецке переполнены из-за значительного количества "мясных штурмов", которые оккупанты устраивают на авдеевском направлении.

Противник, пытаясь занять город, несет непропорциональные потери по отношению к тем метрам, на которые им позволяют продвигать украинские защитники.

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В направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, обнаружены передвижные крематории, которые разворачивают российские военные.

Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления