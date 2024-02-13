росіяни проводитимуть обходи будинків в окупованій Луганській області для агітації напередодні незаконних виборів - голова ОДА

Із 17 лютого окупанти розпочнуть побудинковий обхід населення тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Бригади, сформовані з числа членів дільничних виборчих комісій, запитуватимуть, за кого саме луганчани планують віддати свої голоси. Якщо відповідь не сподобається – агітуватимуть за єдиного кандидата. Відповідні друковані матеріали вже підготовлені - написав Лисогор.

Триватиме це антидемократичне явище до 7 березня, додав він.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територія росіяни продовжують агітаційну кампанію напередодні проведення незаконних виборів. Мешканці стають жертвами телефонного терору, отримуючи дзвінки з "опитуваннями" щодо голосування.

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