росіяни проводитимуть обходи будинків в окупованій Луганській області для агітації напередодні незаконних виборів - голова ОДА
Київ • УНН
З 17 лютого росіяни в тимчасово окупованій Луганській області України здійснюватимуть поквартирні обходи, щоб змусити мешканців голосувати на незаконних виборах.
Із 17 лютого окупанти розпочнуть побудинковий обхід населення тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
Бригади, сформовані з числа членів дільничних виборчих комісій, запитуватимуть, за кого саме луганчани планують віддати свої голоси. Якщо відповідь не сподобається – агітуватимуть за єдиного кандидата. Відповідні друковані матеріали вже підготовлені
Триватиме це антидемократичне явище до 7 березня, додав він.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територія росіяни продовжують агітаційну кампанію напередодні проведення незаконних виборів. Мешканці стають жертвами телефонного терору, отримуючи дзвінки з "опитуваннями" щодо голосування.
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