россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА
С 17 февраля россияне во временно оккупированной Луганской области Украины будут осуществлять поквартирные обходы, чтобы заставить жителей голосовать на незаконных выборах.
Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА
В результате российского обстрела села Львов в Херсонской области погибла 83-летняя женщина в собственном дворе.
По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США
736 судов с почти 23 миллионами тонн груза безопасно прошли через украинский гуманитарный коридор в Черном море по состоянию на вторник, сообщила посол США в Украине.
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах вдоль своей границы, в результате которых, по сообщениям, погибли двое армянских солдат и один азербайджанский солдат получил ранения.
Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр
Мэр Днепра сообщил, что эвакуируют больницу, сливают систему отопления и закрывают школы после ночной атаки.
Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор
hоссияне пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону украинских защитников.
Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго
Несмотря на атаки врага на энергетические объекты, Министерство энергетики Украины сообщило, что энергосистема страны работает стабильно, без дефицита.
Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов
По состоянию на 13 февраля в результате российских атак в регионе погибло 1852 гражданских лица, еще 4554 получили ранения. Только 12 февраля были убиты 3 гражданских в Селидово.
На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады
российская армия обстреляла Куцурубскую и Очаковскую общины в Николаевской области Украины в ночь на 12 февраля. В результате обстрела не было повреждено ни одного здания, никто не пострадал.
Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков
Очереди на пяти польско-украинских пунктах пропуска сейчас насчитывают более 1200 грузовиков из-за блокады польских фермеров.