россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

С 17 февраля оккупанты начнут подомовой обход населения временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Бригады, сформированные из числа членов участковых избирательных комиссий, будут спрашивать, за кого именно луганчане планируют отдать свои голоса. Если ответ не понравится - будут агитировать за единого кандидата. Соответствующие печатные материалы уже подготовлены - написал Лисогор.

Продлится это антидемократическое явление до 7 марта, добавил он.

Напомним,

На временно оккупированных территория россияне продолжают агитационную кампанию накануне проведения незаконных выборов. Жители становятся жертвами телефонного террора, получая звонки с "опросами" относительно голосования.

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