росіяни обстріляли село на Донеччині: постраждало 10 людей, серед поранених діти
Київ • УНН
російсько-окупаційні війська обстріляли село Костянтинопільське на Донеччині, внаслідок чого 1 людина загинула, ще 9 отримали поранення, серед них - діти.
На Донеччині окупаційні війська рф обстріляли село Костянтинопільське. Внаслідок атак 1 людина загинула, ще 9 отримали поранення, серед них діти. Про це заявив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадив Філашкін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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За його словами, росіяни обстріляли село Костянтинопільське Курахівської громади з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого 13 снарядів влучили по території села.
1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади. Серед поранених — 4 підлітки: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога
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Окрім того, в результаті обстрілу пошкоджено чимало будинків — наразі триває огляд території, встановлюються точні наслідки обстрілу.
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