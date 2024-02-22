россияне обстреляли село в Донецкой области: пострадали 10 человек, среди раненых дети
Киев • УНН
российско-оккупационные войска обстреляли село Константинопольское в Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них - дети.
В Донецкой области оккупационные войска рф обстреляли село Константинопольское. В результате атак 1 человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них дети. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадив Филашкин в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По его словам, россияне обстреляли село Константинопольское Кураховской громады из РСЗО "Ураган", в результате чего 13 снарядов попали по территории села.
1 человек погиб и 9 ранены в результате обстрела Константинопольского Кураховской общины. Среди раненых - 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь
Дополнение
Кроме того, в результате обстрела повреждено немало домов - сейчас идет осмотр территории, устанавливаются точные последствия обстрела.
Напомним
Российская армия сегодня, 22 февраля, нанесла авиаудар по территории предприятия в Курахово Донецкой области, девять человек получили ранения
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россияне обстреляли село в Донецкой области: пострадали 10 человек, среди раненых дети
российско-оккупационные войска обстреляли село Константинопольское в Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них - дети.
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