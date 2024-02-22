россияне обстреляли село в Донецкой области: пострадали 10 человек, среди раненых дети

В Донецкой области оккупационные войска рф обстреляли село Константинопольское. В результате атак 1 человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них дети. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадив Филашкин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне обстреляли село Константинопольское Кураховской громады из РСЗО "Ураган", в результате чего 13 снарядов попали по территории села.

1 человек погиб и 9 ранены в результате обстрела Константинопольского Кураховской общины. Среди раненых - 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь - резюмировал председатель Донецкой ОГА.

Дополнение

Кроме того, в результате обстрела повреждено немало домов - сейчас идет осмотр территории, устанавливаются точные последствия обстрела.

Напомним

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Враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области: ударил ракетой, дронами и обстреливал артиллерией