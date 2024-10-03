росіяни обстріляли Нікопольщину, спричинивши пожежу та пошкодження
Київ • УНН
Ворог обстріляв Дніпропетровщину, спричинивши пожежу та пошкодження об'єктів. За даними місцевої влади, постраждалих і загиблих немає, рятувальники локалізували пожежу.
Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини виникла пожежа. На щастя, постраждалих і жертв немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині. Ворожі сили обстріляли Покровську громаду з важкої артилерії, а також атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду.
У результаті обстрілів виникла пожежа на одному з об'єктів, яку локалізували рятувальники. Крім того, пошкоджено промислове підприємство та лінію електропередач.
На щастя, за інформацією місцевої влади, загиблих і постраждалих немає.
На Дніпропетровщині війська рф обстріляли Нікополь і три громади01.10.24, 09:30 • 12651 перегляд