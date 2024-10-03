россияне обстреляли Никопольщину, вызвав пожар и повреждения

В результате вражеского обстрела Днепропетровщины возник пожар. К счастью, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг нанес удары по Днепропетровской области. Вражеские силы обстреляли Покровскую громаду из тяжелой артиллерии, а также атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду.

В результате обстрелов возник пожар на одном из объектов, который локализовали спасатели. Кроме того, повреждено промышленное предприятие и линия электропередач.

К счастью, по информации местных властей, погибших и пострадавших нет.

В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады