россияне обстреляли Никопольщину, вызвав пожар и повреждения
Киев • УНН
Враг обстрелял Днепропетровскую область, вызвав пожар и повреждения объектов. По данным местных властей, пострадавших и погибших нет, спасатели локализовали пожар.
В результате вражеского обстрела Днепропетровщины возник пожар. К счастью, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Враг нанес удары по Днепропетровской области. Вражеские силы обстреляли Покровскую громаду из тяжелой артиллерии, а также атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду.
В результате обстрелов возник пожар на одном из объектов, который локализовали спасатели. Кроме того, повреждено промышленное предприятие и линия электропередач.
К счастью, по информации местных властей, погибших и пострадавших нет.
В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады1 октября 2024, 06:30 • 11324 просмотра