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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли Никопольщину, вызвав пожар и повреждения

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3 октября 2024, 05:01  •  5971 просмотра

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Враг обстрелял Днепропетровскую область, вызвав пожар и повреждения объектов. По данным местных властей, пострадавших и погибших нет, спасатели локализовали пожар.

В результате вражеского обстрела Днепропетровщины возник пожар. К счастью, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг нанес удары по Днепропетровской области. Вражеские силы обстреляли Покровскую громаду из тяжелой артиллерии, а также атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду.

В результате обстрелов возник пожар на одном из объектов, который локализовали спасатели. Кроме того, повреждено промышленное предприятие и линия электропередач.

К счастью, по информации местных властей, погибших и пострадавших нет.

В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады1 октября 2024, 06:30 • 11324 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина