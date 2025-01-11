росіяни дроном атакували цивільне авто на Запоріжжі: одна загибла, 4 поранених

У Приморському в Запорізькій області російські війська ударним дроном вбили людину, ще четверо отримали поранення, повідомили у Нацполіції у суботу, показавши наслідки, пише УНН.

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"Сьогодні, 11 січня, о 06:15 окупанти поцілили по цивільному автомобілю, у якому п’ятеро місцевих жителів прямували на роботу. Безпілотник влучив у передню частину автівки, стався вибух. На місці загинула 47-річна жінка, тяжкі поранення отримав 45-річний водій, ще троє пасажирів, чоловік 59-ти, жінки 49-ти та 51-го років, – у більш легкому стані", - повідомили у поліції.

Як зазначається, поліцейські з великими перешкодами змогли наблизитися до місця події, аби провести огляд та евакуювати тіло загиблої жінки, - росіяни тримали кілька ударних дронів у повітрі та не підпускали до автомобіля.

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