россияне дроном атаковали гражданское авто в Запорожье: одна погибшая, 4 раненых
Киев • УНН
Российский ударный дрон атаковал автомобиль с пятью местными жителями, которые ехали на работу в Приморском. В результате атаки одна женщина погибла, четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
В Приморском в Запорожской области российские войска ударным дроном убили человека, еще четверо получили ранения, сообщили в Нацполиции в субботу, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 11 января, в 06:15 оккупанты попали по гражданскому автомобилю, в котором пятеро местных жителей направлялись на работу. Беспилотник попал в переднюю часть автомобиля, произошел взрыв. На месте погибла 47-летняя женщина, тяжелые ранения получил 45-летний водитель, еще трое пассажиров, мужчина 59-ти, женщины 49-ти и 51-го лет, - в более легком состоянии", - сообщили в полиции.
Как отмечается, полицейские с большими препятствиями смогли приблизиться к месту происшествия, чтобы провести осмотр и эвакуировать тело погибшей женщины, - россияне держали несколько ударных дронов в воздухе и не подпускали к автомобилю.
Запорожье снова под атакой оккупантов, есть пострадавшие - ОВА10.01.25, 21:59 • 21089 просмотров