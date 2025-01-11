россияне дроном атаковали гражданское авто в Запорожье: одна погибшая, 4 раненых

В Приморском в Запорожской области российские войска ударным дроном убили человека, еще четверо получили ранения, сообщили в Нацполиции в субботу, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 11 января, в 06:15 оккупанты попали по гражданскому автомобилю, в котором пятеро местных жителей направлялись на работу. Беспилотник попал в переднюю часть автомобиля, произошел взрыв. На месте погибла 47-летняя женщина, тяжелые ранения получил 45-летний водитель, еще трое пассажиров, мужчина 59-ти, женщины 49-ти и 51-го лет, - в более легком состоянии", - сообщили в полиции.

Как отмечается, полицейские с большими препятствиями смогли приблизиться к месту происшествия, чтобы провести осмотр и эвакуировать тело погибшей женщины, - россияне держали несколько ударных дронов в воздухе и не подпускали к автомобилю.

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