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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне дроном атаковали гражданское авто в Запорожье: одна погибшая, 4 раненых

россияне дроном атаковали гражданское авто в Запорожье: одна погибшая, 4 раненых

Киев  •  УНН

 • 6684 просмотра

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Российский ударный дрон атаковал автомобиль с пятью местными жителями, которые ехали на работу в Приморском. В результате атаки одна женщина погибла, четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

В Приморском в Запорожской области российские войска ударным дроном убили человека, еще четверо получили ранения, сообщили в Нацполиции в субботу, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 11 января, в 06:15 оккупанты попали по гражданскому автомобилю, в котором пятеро местных жителей направлялись на работу. Беспилотник попал в переднюю часть автомобиля, произошел взрыв. На месте погибла 47-летняя женщина, тяжелые ранения получил 45-летний водитель, еще трое пассажиров, мужчина 59-ти, женщины 49-ти и 51-го лет, - в более легком состоянии", - сообщили в полиции.

Как отмечается, полицейские с большими препятствиями смогли приблизиться к месту происшествия, чтобы провести осмотр и эвакуировать тело погибшей женщины, - россияне держали несколько ударных дронов в воздухе и не подпускали к автомобилю.

Запорожье снова под атакой оккупантов, есть пострадавшие - ОВА10.01.25, 21:59 • 21089 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
zaporozheЗапорожье

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