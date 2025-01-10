Запорожье снова под атакой оккупантов, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожскую область ранены двое гражданских - мужчина 39 лет и женщина 56 лет. Пострадавших доставляют в больницу.
Оккупанты атаковали Запорожскую область, известно о двух раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"россия продолжает атаковать Запорожье. Предварительно известно о двух раненых - 39-летнем мужчине и 56-летней женщине", - сообщил Федоров.
По словам председателя ОВА, сейчас медики доставляют их в больницу.
Прозвучали по меньшей мере четыре взрыва: оккупанты продолжают атаковать Запорожье10.01.25, 18:34 • 20160 просмотров
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