Запорожье снова под атакой оккупантов, есть пострадавшие - ОВА

Оккупанты атаковали Запорожскую область, известно о двух раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"россия продолжает атаковать Запорожье. Предварительно известно о двух раненых - 39-летнем мужчине и 56-летней женщине", - сообщил Федоров.

По словам председателя ОВА, сейчас медики доставляют их в больницу.

Прозвучали по меньшей мере четыре взрыва: оккупанты продолжают атаковать Запорожье

Ранее

Глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.