Запоріжжя знову під атакою окупантів, є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запорізьку область поранено двох цивільних - чоловіка 39 років та жінку 56 років. Постраждалих доправляють до лікарні.
Окупанти атакували Запорізьку область, відомо про двох поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"росія продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку", - повідомив Федоров.
За словами голови ОВА, наразі медики доправляють їх у лікарню.
Пролунали щонайменше чотири вибухи: окупанти продовжують атакувати Запоріжжя10.01.25, 18:34 • 35252 перегляди
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