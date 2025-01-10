Запоріжжя знову під атакою окупантів, є постраждалі - ОВА

Окупанти атакували Запорізьку область, відомо про двох поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"росія продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку", - повідомив Федоров.

За словами голови ОВА, наразі медики доправляють їх у лікарню.

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