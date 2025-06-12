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росіяни дроном атакували Миколаївську громаду на Сумщині: є поранені

Київ • УНН

 • 422 перегляди

російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Миколаївській громаді. Поранені дві жінки 88-ми та 57-ми років, їх госпіталізовано, стан середньої тяжкості.

росіяни дроном атакували Миколаївську громаду на Сумщині: є поранені

російські війська вранці атакували дроном цивільну інфраструктуру в Миколаївській громаді. Цивільні дістали поранення, повідомив у четвер голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.  

Деталі

За даними Григорова, постраждали дві жінки – 88-ми та 57-ми років. Обидві дістали осколкових поранень. Їх госпаталізували для лікування, стан - середньої тяжкості.

Ворог знову б’є по мирних. Під вогнем росіян – жінки, літні люди, цивільні. Це черговий злочин проти людяності, який не має жодного виправдання. Постраждалим якнайшвидшого одужання

- йдеться у повідомлення голови ОВА,

Доповнення

За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 10 червня до ранку 11 червня, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, загиблих і поранених немає. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби: понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; майже 10 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення і 4 одиниці сільськогосподарської техніки.

Лілія Набока

Лілія Набока

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