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россияне дроном атаковали Николаевскую общину в Сумской области: есть раненые

Киев • УНН

 • 406 просмотра

российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Николаевской общине. Ранены две женщины 88-ми и 57-ми лет, они госпитализированы, состояние средней тяжести.

россияне дроном атаковали Николаевскую общину в Сумской области: есть раненые

Российские войска утром атаковали дроном гражданскую инфраструктуру в Николаевской громаде. Гражданские получили ранения, сообщил в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.  

Детали

По данным Григорова, пострадали две женщины – 88-ми и 57-ми лет. Обе получили осколочные ранения. Их госпитализировали для лечения, состояние - средней тяжести.

Враг снова бьет по мирным. Под огнем россиян – женщины, пожилые люди, гражданские. Это очередное преступление против человечности, которое не имеет никакого оправдания. Пострадавшим скорейшего выздоровления

- говорится в сообщении главы ОВА,

Дополнение

По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 10 июня до утра 11 июня, российские войска совершили более 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 13 территориальных громадах области, погибших и раненых нет. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял сброс ВОГ с БпЛА и управляемые авиационные бомбы: более 20 сбросов ВОГ с БпЛА; почти 10 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами и БпЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Великописаревской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры; в Лебединской громаде повреждено нежилое помещение и 4 единицы сельскохозяйственной техники.

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Telegram
Сумская область
Беспилотный летательный аппарат
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