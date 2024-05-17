росіяни били по Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією: є руйнування
Київ • УНН
Російські війська здійснили 9 ударів безпілотників-камікадзе та 5 разів обстріляли Дніпропетровську область з артилерії, пошкодивши будинки, будівлі, лінії електропередач та газопровід, спричинивши пожежі.
Окупаційні війська рф протягом доби, 17 травня, завдали 9 ударів дронами-камікадзе по Дніпропетровщині. Також вони 5 разів бил по регіону з артилерії. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, Нікополь, Марганецька та Мирівська громади знову потерпали від ворожого терору. Він також розповів, що в регіоні є руйнування внаслідок ворожих атак, зокрема через обстріл сталась пожежа.
Пошкоджені 4 приватні будинки й 3 господарські споруди. Понівечені школа, магазин і агрофірма. Зачепило лінії електропередач і газогін. Зайнялася суха трава. Рятувальники вогонь приборкали
Попередньо інформації про постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росія посилює артилерійські обстріли прифронтових районів Запорізької області, здійснивши 1 827 ударів з початку тижня.