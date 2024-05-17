россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133023 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124774 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118294 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  175410 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64913 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  169283 просмотра

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

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15 мая 2024, 07:27  •  250805 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  451816 просмотра

россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Российские войска совершили 9 ударов беспилотников-камикадзе и 5 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, повредив дома, здания, линии электропередач и газопровод, вызвав пожары.

Общество •   •  2477 просмотра
россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Правительство уволило трех заместителей министра развития громад

Кабинет министров Украины уволил трех заместителей министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

политика •   •  2817 просмотра
Правительство уволило трех заместителей министра развития громад

В Харькове количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 25 - мэр

25 человек получили ранения и 2 погибли в результате вражеского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Война •   •  3378 просмотра
В Харькове количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 25 - мэр

Зеленский обсудил с премьер-министром Словении Саммит мира и соглашение по безопасности

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный саммит в Швейцарии и двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Словении Голобом.

политика •   •  3510 просмотра
Зеленский обсудил с премьер-министром Словении Саммит мира и соглашение по безопасности

Атаки рф на Одесскую область: один человек погиб, количество раненых возросло до 8

Один человек погиб и восемь получили ранения в результате российских атак на Одесскую область.

Война •   •  4674 просмотра
Атаки рф на Одесскую область: один человек погиб, количество раненых возросло до 8

Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com

Социальная сеть, ранее известная как Twitter, официально перешла на домен x. com, о чем объявил Илон Маск.

Новости Мира •   •  4618 просмотра
Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com

Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед

В Харьковской области украинские военные успешно отражают российские попытки продвижения и вторжения, несмотря на постоянные обстрелы гражданского населения и отсутствие своевременной поставки оружия, что дает россиянам преимущество.

Война •   •  6078 просмотра
Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед

"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo

Вице-премьер-министр Михаил Федоров защитил бронирование работников технологических компаний, таких как FAVBET Tech и Glovo, заявив, что они не курьеры или "игроки", а специалисты высокого уровня, которые имеют решающее значение для экономики, поскольку ИТ-сектор сделал почти 5% вклада в ВВП Украины и уплатил более 20 миллиардов гривен налогов в прошлом году.

Общество •   •  6607 просмотра
"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo

Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе

Одесский областной ТЦК и СП привлек военнослужащих к дисциплинарной ответственности за то, что они силой пытались вытащить молодого человека из автобуса, нарушая нормы и порядок общения с гражданами.

Общество •   •  6912 просмотра
Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе

Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что с 18 мая военнообязанные смогут получать консульские услуги за рубежом, предоставив военный билет в бумажном или электронном виде вместе с другими документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги.

Общество •   •  6215 просмотра
Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом