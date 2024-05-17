россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Оккупационные войска рф в течение суток, 17 мая, нанесли 9 ударов дронами-камикадзе по Днепропетровщине. Также они 5 раз били по региону из артиллерии. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, Никополь, Марганецкая и Мировская громады снова страдали от вражеского террора. Он также рассказал, что в регионе есть разрушения в результате вражеских атак, в частности из-за обстрела произошел пожар.

Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Изуродованы школа, магазин и агрофирма. Задело линии электропередач и газопровод. Загорелась сухая трава. Спасатели огонь потушили - рассказал председатель ОВА.

Предварительно информации о пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что россия усиливает артиллерийские обстрелы прифронтовых районов Запорожской области, осуществив 1 827 ударов с начала недели.