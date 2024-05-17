рф нарощує інтенсивність вогню по територіях, наближених до лінії бойових дій на Запоріжжі

росіяни нарощують інтенсивність вогню по територіях наближених до лінії бойових дій в Запорізькій області. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо, що ворог нарощує інтенсивність вогню по територіях наближених до лінії бойових дій на території Запорізької області. За останню добу – це понад 430 обстрілів території, а саме Гуляйполе, Оріхів, Степногірська громада…З початку тижня було всього 1827 обстрілів. Це майже на третину більше ніж було тиждень тому

Він зазначив, що саме через це ворог намагається знищити якомога більше цивільної інфраструктури на прифронтових територіях.

Окрім того, Федоров розповів про ситуацію з будівництвом фортифікацій.

Фортифікація – це пріоритет. За наказом Верховного Головнокомандувача ми будуємо все в термін й звичайно ж контролюючи якість. Якість контролюють як військові, так й цивільний технічний нагляд. Також поряд будують фортифікаційні споруди й військові організації, частини й наша мета надавати якомога більше сприяння