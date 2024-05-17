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рф нарощує інтенсивність вогню по територіях, наближених до лінії бойових дій на Запоріжжі

рф нарощує інтенсивність вогню по територіях, наближених до лінії бойових дій на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 13975 перегляди

росія посилює артилерійські обстріли прифронтових районів Запорізької області, здійснивши 1 827 ударів з початку тижня.

росіяни нарощують інтенсивність вогню по територіях наближених до лінії бойових дій в Запорізькій області. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо, що ворог нарощує інтенсивність вогню по територіях наближених до лінії бойових дій на території Запорізької області. За останню добу – це понад 430 обстрілів території, а саме Гуляйполе, Оріхів, Степногірська громада…З початку тижня було всього 1827 обстрілів. Це майже на третину більше ніж було тиждень тому

- розповів Федоров.

Він зазначив, що саме через це ворог намагається знищити якомога більше цивільної інфраструктури на прифронтових територіях.

 Окрім того, Федоров розповів про ситуацію з будівництвом фортифікацій.

Фортифікація – це пріоритет. За наказом Верховного Головнокомандувача ми будуємо все в термін й звичайно ж контролюючи якість. Якість контролюють як військові, так й цивільний технічний нагляд. Також поряд будують фортифікаційні споруди й військові організації, частини й наша мета надавати якомога більше сприяння

- сказав Федоров.

Також він зазначив, що будуть розпочинати нові проєкти для того, щоб військовим було спокійніше виконувати ті, чи інші маневри, для того, щоб захистити життя військовослужбовців.

Доповнення

У Запорізькій області за добу окупанти провели 438 обстрілів, націлені на 6 населених пунктів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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