рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  130289 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  123299 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  117917 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  163115 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64269 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  157569 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135594 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

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15 мая 2024, 08:08  •  140173 просмотра

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11 мая 2024, 08:40  •  441008 просмотра

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россия усиливает артиллерийские обстрелы прифронтовых районов Запорожской области, осуществив 1 827 ударов с начала недели.

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россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

По словам Кулебы, россияне намеренно распространяют дезинформацию о тайных переговорах с Украиной, чтобы помешать странам присоединиться к предстоящему Мирному саммиту.

политика •   •  2131 просмотра
россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

В Украине уже засеяно более 11 миллионов гектаров яровых культур, что составляет более 90% от запланированной посевной площади, причем кукуруза, ячмень, пшеница, овес, горох, гречиха и просо являются основными культурами, выращиваемыми в разных регионах.

Экономика •   •  2000 просмотра
Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которые могут обновить свои учетные данные онлайн или офлайн в территориальных призывных участках или центрах предоставления административных услуг.

Общество •   •  2636 просмотра
"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным.

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принимать военнообязанных для актуализации данных, начиная с 18 мая.

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Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

путин в Китае заговорил о войне: вспомнил о Харькове и мирном саммите

путин заявил, что действия россии в Харьковской области направлены на создание "санитарной зоны" в ответ на украинские обстрелы и отверг планы захвата Харькова.

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путин в Китае заговорил о войне: вспомнил о Харькове и мирном саммите

Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Днепра.

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Воздушные силы предупредили Днепр о ракетной угрозе

Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика

Пограничники предотвратили незаконную переправку пятерых мужчин призывного возраста, которые скрывались в прицепе грузовика и пытались пересечь границу с Молдовой.

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Пограничники задержали пятерых уклонистов, которые прятались в прицепе грузовика

Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского

Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы, которая признает мирный план Зеленского единственным вариантом, утверждая, что он не учитывает позицию России и что мирные переговоры требуют участия всех воюющих сторон.

Война •   •  5016 просмотра
Венгрия ветировала резолюцию Совета ЕС по поддержке мирного плана Зеленского