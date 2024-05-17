рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

россияне наращивают интенсивность огня по территориям приближенных к линии боевых действий в Запорожской области. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы видим, что враг наращивает интенсивность огня по территориям приближенных к линии боевых действий на территории Запорожской области. За последние сутки - это более 430 обстрелов территории, а именно Гуляйполе, Орехов, Степногорская община ... С начала недели было всего 1827 обстрелов. Это почти на треть больше чем было неделю назад - рассказал Федоров.

Он отметил, что именно поэтому враг пытается уничтожить как можно больше гражданской инфраструктуры на прифронтовых территориях.

Кроме того, Федоров рассказал о ситуации со строительством фортификаций.

Фортификация - это приоритет. По приказу Верховного Главнокомандующего мы строим все в срок и конечно же контролируя качество. Качество контролируют как военные, так и гражданский технический надзор. Также рядом строят фортификационные сооружения и военные организации, части и наша цель оказывать как можно больше содействия - сказал Федоров.

Также он отметил, что будут начинать новые проекты для того, чтобы военным было спокойнее выполнять те или иные маневры, для того, чтобы защитить жизнь военнослужащих.

Дополнение

В Запорожской области за сутки оккупанты провели 438 обстрелов, нацеленные на 6 населенных пунктов.