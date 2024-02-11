росіяни атакували Люботин, пошкодивши нежитлові будівлі, але жертв немає

росіяни атакували Люботин Харківського району. Нині без постраждалих, але пошкоджено фасади нежитлових будівель. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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За інформацією, сьогодні окупаційні сили завдали ударів по Люботину Харківського району, використовуючи (попередньо) ракети С-300, які були запущені з території Бєлгорода.

На щастя, на даний момент немає повідомлень про постраждалих серед місцевого населення.

Проте, у результаті атаки, пошкоджені фасади нежитлових будівель.

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Наразі проводиться огляд місць подій для з'ясування повної карти завданих збитків

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