россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет

россияне атаковали Люботин Харьковского района. Сейчас без пострадавших, но повреждены фасады нежилых зданий. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации, сегодня оккупационные силы нанесли удары по Люботину Харьковского района, используя (предварительно) ракеты С-300, которые были запущены с территории Белгорода.

К счастью, на данный момент нет сообщений о пострадавших среди местного населения.

Однако, в результате атаки, повреждены фасады нежилых зданий.

Добавим

Сейчас проводится осмотр мест событий для выяснения полной карты нанесенного ущерба

Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях