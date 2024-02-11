россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  178042 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  228667 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  197546 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  244238 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  279658 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  228086 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  196778 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  211753 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  208882 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207812 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет

россияне атаковали Люботин Харьковской области ракетами С-300, запущенными из Белгорода, повредив фасады нежилых зданий, но обошлось без жертв.

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россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет

рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании

российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах, а больницы были переведены на резервное питание.

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рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании

Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях

Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, в том числе о ракетах, обнаруженных вблизи Павлограда.

Война •   •  11823 просмотра
Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях

Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении ударных групп вражеских беспилотников, которые летят на северо-запад над Херсонской областью в направлении Николаева, что представляет новую потенциальную угрозу.

Война •   •  14150 просмотра
Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении новых вражеских беспилотников в Васильковском районе Днепропетровской области, их движение указывает на возможное направление к городу Павлоград.

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Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине

Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии

Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.

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Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении ударных беспилотников иранского производства, движущихся над Запорожской и Днепропетровской областями.

Война •   •  18604 просмотра
Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях

В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных

Силы обороны уничтожили российскую военную технику и личный состав в Токмаке благодаря точным артиллерийским ударам при поддержке местного населения.

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В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных

В Хмельницкой области заблудившегося рыбака спасли после почти суточной поисковой операции

25-летнего рыбака, который потерялся между двумя общинами в Хмельницкой области, спасли после поисковой операции, которая длилась почти сутки.

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В Хмельницкой области заблудившегося рыбака спасли после почти суточной поисковой операции

В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

Спасатели в Винницкой области достали из пруда тело 57-летнего мужчины, поиски которого велись правоохранителями еще с декабря 2023-го года.

Общество •   •  20109 просмотра
В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года