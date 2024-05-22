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росіяни атакували Дніпропетровщину майже два десятки разів: били дронами, артилерією та ракетами

росіяни атакували Дніпропетровщину майже два десятки разів: били дронами, артилерією та ракетами

Київ • УНН

 • 52155 перегляди

Російські війська атакували Дніпропетровську область майже два десятки разів, використовуючи безпілотники-камікадзе, артилерійські обстріли та балістичні ракети, завдаючи шкоди житловим будинкам, транспортним засобам, газопроводу та іншій інфраструктурі, але про жертви не повідомлялося.

Сьогодні окупаційні війська майже два десятки разів атакували Дніпропетровщину. Переважно ударів завдавали за допомогою дронів-камікадзе, проте були й артилерійські обстріли та ракетний удар з використанням балістичного озброєння. Про це заяви голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

Ворог тероризував Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. (...) По Дніпровському району ворог поцілив балістикою.

- заявив голова ОВА. 

За його словами, внаслідок атак пошкоджені екскаватор, мікроавтобус, вантажівка і легкове авто. Також понівечені двоповерховий житловий будинок, господарська споруда, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма.

Є руйнування й у Новомосковському районі. Там пошкоджені 6 будинків і авто

- підсумував Лисак. 

За його словами, інформації про жертв чи постраждалих внаслідок російських атак наразі немає. 

На Дніпропетровщині є приліт, рф атакувала інфраструктуру регіону - ОВА22.05.24, 15:38 • 14883 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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