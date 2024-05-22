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россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами
Российские войска атаковали Днепропетровскую область почти два десятка раз, используя беспилотники-камикадзе, артиллерийские обстрелы и баллистические ракеты, нанося ущерб жилым домам, транспортным средствам, газопроводу и другой инфраструктуре, но о жертвах не сообщалось.
Украина обратилась в МОК из-за допуска к Олимпийским играм борцов, которые поддерживают войну
Украина направила письмо Международному олимпийскому комитету в связи с квалификацией на Париж-2024 представителей российской федерации и беларуси, которые открыто поддерживают военные действия против Украины.
Президент Чили подтвердил участие в саммите мира - Зеленский
Зеленский обсудил с президентом Чили Борисом ситуацию в Харьковской области, где Россия пытается расширить свое вторжение, и Борич подтвердил свое участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.
Наручники, электрошокеры, дроны, бронетехника, оружие: ВР планирует предоставить Нацгвардии дополнительные средства принуждения
Верховная Рада приняла законопроект, детализирующий меры принуждения, которые могут быть использованы сотрудниками Национальной гвардии, включая наручники, электрошокеры, гранаты, бронетехнику, оружие и беспилотные летательные аппараты, для выполнения возложенных на них задач.
Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что США должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным, и давать отпор россии, даже если американское оружие наносит удары на территории россии.
У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно
Прокуратура САП и Национальная полиция провели обыск по месту жительства нынешнего детектива НАБУ в рамках расследования возможных уголовных преступлений, совершенных сотрудниками НАБУ.
Махинации с углем на пол миллиарда гривен: будут судить экс руководителя госкомпании"Краснолиманская"
Бывший исполняющий обязанности директора государственной угольной компании "Краснолиманская" обвиняется в причинении убытков на сумму 358 млн грн и ущерба окружающей среде на сумму более 210 млн грн в результате незаконной добычи угля и продажи угля по заниженным ценам частной компании, что привело к убыткам государственного предприятия.
Какими будут школы будущего? В Минцифры показали концепцию трансформации
Министерство цифровой трансформации Украины представило концепцию преобразования школ в современные, безопасные, безбарьерные пространства с комфортными условиями для получения детьми знаний, развития и отдыха.
Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии
Во вторник, 21 мая, Хмельницкий горрайонный суд вынес первые решения об условно-досрочном освобождении двух осужденных от отбывания наказания за военную службу в Силах обороны.
В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров
В апреле под государственные гарантии на портфельной основе было заключено 1130 кредитных договоров на сумму более 4,3 млрд грн, из которых 2,4 млрд грн были гарантированы государством.