россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами

Сегодня оккупационные войска почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область. Преимущественно удары наносили с помощью дронов-камикадзе, однако были и артиллерийские обстрелы и ракетный удар с использованием баллистического вооружения. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг терроризировал Никополь, Покровскую, Мировскую, Червоногригорьевскую громады. (...) По Днепровскому району враг попал баллистикой - заявил председатель ОВА.

По его словам, в результате атак повреждены экскаватор, микроавтобус, грузовик и легковое авто. Также изуродованы двухэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, газопровод. Избиты магазин, админздание и агрофирма.

Есть разрушения и в Новомосковском районе. Там повреждены 6 домов и авто - подытожил Лысак.

По его словам, информации о жертвах или пострадавших в результате российских атак пока нет.

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