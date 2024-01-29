Росіяни атакували авіабомбами Куп’янщину: пошкоджені сільгосппідприємства
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківської області. Під вогонь потрапили мешканці село Хатнє, та Великий Бурлюк. Обстрілами пошкоджена інфраструктура та декілька сільгосппідприємств.
Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківської області. Під вогонь потрапили сільгосппідприємства. Про це розповіли в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Деталі
За даними слідства, 29 січня 2024 року близько 11:30 збройні сили рф обстріляли с. Великий Бурлук. Через що пошкоджене приміщення місцевого підприємства.
Крім того, о 15:40 ворог обстріляв село Хатнє Великобурлуцької територіальної громади. Окупанти поцілили по території сільгосппідприємства. За даними прокуратури росіяни били по харків'янах авіабомбами.
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Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
Нагадаємо
Напередодні ввечері, за словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська обстріляли місто Вовчанськ. Через шо там пошкоджені приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркани. Загалом, впродовж неділі, понад 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських і мінометних обстрілів з боку рф, але про жертви не повідомляється.
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