Россияне атаковали авиабомбами Купянщину: повреждены сельхозпредприятия

Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области. Под огонь попали сельхозпредприятия. Об этом рассказали в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). - написали в ведомстве.

Детали

По данным следствия, 29 января 2024 года около 11:30 вооруженные силы рф обстреляли с. Великий Бурлук. Из-за чего повреждено помещение местного предприятия.

Кроме того, в 15:40 враг обстрелял село Хатнее Великобурлукской территориальной общины. Оккупанты попали по территории сельхозпредприятия. По данным прокуратуры россияне били по харьковчанам авиабомбами.

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Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

Напомним

Накануне вечером, по словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские войска обстреляли город Волчанск. Из-за чего там повреждены частные дома, электросети, хозяйственные постройки, заборы. В общем, в течение воскресенья, более 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны РФ, но о жертвах не сообщается.

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