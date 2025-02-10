росія знищила документи Національного архівного фонду на Дніпропетровщині

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов заявив, що у ніч на 8 лютого 2025 року внаслідок атаки російських дронів пошкоджень зазнав Межівський архівний підрозділ у Дніпропетровській області. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила меблі, техніку та документи Національного архівного фонду.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Вогонь, що спалахнув через удар, а також процес його гасіння завдали значної шкоди архівним матеріалам.

Рівень збитків та втрат документів в процесі оцінки... Люди не постраждали - йдеться у повідомленні.

За попередньою оцінкою, втрачено близько 10% колекції – це приблизно 1 000 архівних справ.

Хромов закликав долучатися до допомоги у відновленні архівного підрозділу. Контактувати з цього питання можна з директором Державного архіву Дніпропетровської області Михайлом Постоловим.

Нагадаємо

В перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну повністю згорів архівний підрозділ Служби безпеки України в Чернігові.