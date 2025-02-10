россия уничтожила документы Национального архивного фонда на Днепропетровщине

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В результате атаки российских дронов повреждено Межевское архивное подразделение в Днепропетровской области. Потеряно около 10% коллекции документов Национального архивного фонда из-за пожара и его тушения.

Председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил, что в ночь на 8 февраля 2025 года в результате атаки российских дронов повреждения получило Межевское архивное подразделение в Днепропетровской области. Взрывная волна выбила окна, повредила мебель, технику и документы Национального архивного фонда.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

 Огонь, вспыхнувший из-за удара, а также процесс его тушения нанесли значительный ущерб архивным материалам.

Уровень убытков и потерь документов в процессе оценки... Люди не пострадали

- говорится в сообщении. 

По предварительной оценке, потеряно около 10% коллекции - это примерно 1 000 архивных дел.

Хромов призвал приобщаться к помощи в восстановлении архивного подразделения. Контактировать по этому вопросу можно с директором Государственного архива Днепропетровской области Михаилом Постоловым.

Напомним,

В первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину полностью сгорело архивное подразделение Службы безопасности Украины в Чернигове. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
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