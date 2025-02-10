россия уничтожила документы Национального архивного фонда на Днепропетровщине
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов повреждено Межевское архивное подразделение в Днепропетровской области. Потеряно около 10% коллекции документов Национального архивного фонда из-за пожара и его тушения.
Председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил, что в ночь на 8 февраля 2025 года в результате атаки российских дронов повреждения получило Межевское архивное подразделение в Днепропетровской области. Взрывная волна выбила окна, повредила мебель, технику и документы Национального архивного фонда.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Огонь, вспыхнувший из-за удара, а также процесс его тушения нанесли значительный ущерб архивным материалам.
Уровень убытков и потерь документов в процессе оценки... Люди не пострадали
По предварительной оценке, потеряно около 10% коллекции - это примерно 1 000 архивных дел.
Хромов призвал приобщаться к помощи в восстановлении архивного подразделения. Контактировать по этому вопросу можно с директором Государственного архива Днепропетровской области Михаилом Постоловым.
Напомним,
В первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину полностью сгорело архивное подразделение Службы безопасности Украины в Чернигове.