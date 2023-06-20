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В перші дні повномасштабної війни архівний підрозділ СБУ в Чернігові згорів повністю - Держархівслужба 

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. В перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну повністю згорів архівний підрозділ Служби безпеки України в Чернігові. Про це повідомив в ефірі одного з українських каналів голова Державної архівної служби Анатолій Хромов, передає УНН.

В перші дні повномасштабної війни архівний підрозділ СБУ в Чернігові згорів повністю - Держархівслужба 

Цитата

"В перші дні війни архівний підрозділ Служби безпеки України в Чернігові згорів повністю. Це майже 13 тисяч одиниць зберігання, це так звані документи КДБ, які демонструють репресії радянського режиму проти населення цієї області", - зазначив Хромов.

Доповнення

Також очільник Держархівслужби додав, що всього в Україні до початку повномасштабного вторгнення на обліку було 86 одиниць зберігання.

"Зазвичай це окремі справи, які були в різних державних архівних установах. Тобто ми зараз говоримо, що ризик втрати є для 2% цього національного архівного фонду", - зазначив він.

Також серед непоправних втрат - затоплений архів в Голій Пристані на Херсонщині.

"Ну і, крім того, ми знаємо і про непоправні втрати. Це, наприклад, затоплений архів в Голій Пристані, можливо в інших місцях", - сказав Хромов.

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