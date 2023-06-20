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В первые дни полномасштабной войны архивное подразделение СБУ в Чернигове сгорело полностью - Госархивслужба

Киев • УНН

 • 1178530 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину полностью сгорело архивное подразделение Службы безопасности Украины в Чернигове. Об этом сообщил в эфире одного из украинских каналов председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов, передает УНН.

В первые дни полномасштабной войны архивное подразделение СБУ в Чернигове сгорело полностью - Госархивслужба

Цитата

"В первые дни войны архивное подразделение Службы безопасности Украины в Чернигове сгорело полностью. Это почти 13 тысяч единиц хранения, это так называемые документы КГБ, которые демонстрируют репрессии советского режима против населения этой области", - отметил Хромов.

Дополнение

Также глава Госархивслужбы добавил, что всего в Украине до начала полномасштабного вторжения на учете было 86 единиц хранения.

"Обычно это отдельные дела, которые были в различных государственных архивных учреждениях. То есть мы сейчас говорим, что риск потери есть для 2% этого национального архивного фонда", - отметил он.

Также среди невосполнимых потерь - затопленный архив в Голой Пристани на Херсонщине.

"Ну и, кроме того, мы знаем и о невосполнимых потерях. Это, например, затопленный архив в Голой Пристани, возможно в других местах", - сказал Хромов.

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