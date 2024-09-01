росія завдала авіаудару по промислових об'єктах у Сумах, поранена жінка
Київ • УНН
1 вересня ворог атакував два промислові підприємства у Сумах, скинувши три керовані авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено виробничі та адміністративні будівлі, поранено працівницю.
Вдень 1 вересня ворог атакував два промислові підприємства у Сумах. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації та у прокуратурі Сумщини, передає УНН.
Ворог наніс авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади (зафіксовано 3 вибухи)
За даними слідства, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.
Повідомляється, що унаслідок атаки пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.
Поранено 42-річну працівницю підприємства.
Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
Нагадаємо
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Внаслідок атаки постраждало 47 людей, серед яких 7 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів трьох осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30.08.24, 21:05 • 62633 перегляди