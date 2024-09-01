россия нанесла авиаудар по промышленным объектам в Сумах, ранена женщина

Днем 1 сентября враг атаковал два промышленных предприятия в Сумах. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации и в прокуратуре Сумщины, передает УНН.

Враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сумской громады (зафиксировано 3 взрыва) - говорится в сообщении ОВА.

По данным следствия, 1 сентября 2024 года около 15:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил на г. Сумы, по предварительным данным, три управляемые авиационные бомбы.

Сообщается, что в результате атаки повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства.

Ранена 42-летняя работница предприятия.

Также поврежден цех одного из местных заводов.

Напомним

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". В результате атаки пострадали 47 человек, среди которых 7 детей. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

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