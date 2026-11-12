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росія запускає новий відбір до кадрової програми для окупантів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

кремль просуває програму як шлях до кар’єри для учасників війни проти України. ЦПД називає її пропагандою для вербування до армії рф.

росія запускає новий відбір до кадрової програми для окупантів

У рф оголосили новий набір до кадрової програми "Врємя гєроєв", яку кремль просуває як можливість кар’єрного зростання для учасників війни проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

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За наявною інформацією, до піару нового етапу програми активно долучилися кремлівські гауляйтери на окупованих територіях, які закликають жителів ТОТ подавати заявки.

Подібні проєкти - це пропагандистське шоу для заохочення людей до служби в російській армії. Для військових кремль створює ілюзію, що участь у загарбницькій війні - це прямий шлях до влади та кар’єрного зростання. Водночас цивільному населенню нав’язують міф про "нову еліту" - ветеранів, які після повернення з фронту нібито прийдуть у чиновницькі кабінети й вирішать усі проблеми. Насправді розмови про "нову еліту" - лише декорація: реальний контроль і влада залишаються в руках вищої кремлівської бюрократії

- йдеться у дописі ЦПД.

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російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі, цілеспрямовано працюючи на західну аудиторію.  

Алла Кіосак

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